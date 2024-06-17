Перед судом предстанет 34-летний житель Гусь-Хрустального района.

Перед судом предстанет 34-летний житель Гусь-Хрустального района. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по региону.Дома у гражданина стражи порядка нашли части наркосодержащего растения весом свыше 320 граммов. Кроме того, в одной из комнат была оборудована теплица.Отмечается, что на допросе фигурант во всём сознался. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.