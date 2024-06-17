В отношении жителя Лакинска возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Лакинска возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 5 июня. Следствие полагает, что фигурант прибыл в Суздаль для сбыта наркотиков через тайник. В городе гражданина остановили полицейские, и он начал оказывать им сопротивление. Житель Лакинска несколько раз ударил двоих стражей порядка ногой, а также угрожал правоохранителям ножом.«В настоящее время следователем СК проводятся допросы свидетелей, осматривается служебная документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.