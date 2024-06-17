Владимирский дрифт. Зрелище для ценителей крутых виражей, необычайной скорости и запаха паленой резины. На парковке у “Мегаторга” прошел фестиваль «Дрифт шоу» и второй этап городского

Владимирский дрифт. Зрелище для ценителей крутых виражей, необычайной скорости и запаха паленой резины. На парковке у “Мегаторга” прошел фестиваль «Дрифт шоу» и второй этап городского чемпионата по летнему дрифту. Пока это только разминка. Праздник организовала Федерация автомобильного Владимира. Среди участников наши земляки, гонщики из Нижнего Новгорода, Иванова, Ярославля и Ростова Великого. Артем Семенов, президент федерации