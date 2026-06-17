Однажды Насреддина заметили сидящим у дороги. Он вёл себя довольно странно: то смеялся, то становился серьёзным; иногда делал какие-то странные жесты, а потом опять начинал смеяться. Проходящие мимо подошли к нему и спросили:
- Мулла, что тебя так забавляет?
- Смешные истории, - ответил тот. - Я рассказываю себе смешные истории.
Прохожие удивились, но один из них спросил:
- Время от времени ты становишься очень серьёзным. Почему?
- Это случается тогда, когда попадается история, которую я уже слышал.
еще анекдот!