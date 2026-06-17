Ситуация с топливом в регионе стабильна.

Правительство Владимирской области непрерывно отслеживает положение дел с поставками автомобильного топлива для местных жителей. В настоящее время ситуация оценивается как устойчивая, без каких-либо дефицитов. Доступные объемы нефтепродуктов на всех складах и хранилищах топливных организаций полностью соответствуют сезонным стандартам и способны покрыть текущий спрос как населения, так и промышленных предприятий региона.Операторы топливного рынка заинтересованы в поддержании бесперебойной работы своих автозаправочных станций в штатном режиме. Они подтверждают полную готовность своевременно информировать о любых возможных изменениях в соответствии с установленным порядком.