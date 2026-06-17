Алексей занимался строительством на своём дачном участке. В перерывах он отдыхал и играл в лотерею. В итоге в течение дня мужчина купил 4 билета и выиграл 1,7 млн рублей. На счастливый тираж

Алексей занимался строительством на своём дачном участке. В перерывах он отдыхал и играл в лотерею. В итоге в течение дня мужчина купил 4 билета и выиграл 1,7 млн рублей. На счастливый тираж мужчина купил четыре билета, сделав развёрнутую ставку: он доверился сгенерированной автоматически комбинации и отметил все четыре числа во втором игровом поле, чтобы повысить