Прием ведется бесплатно по полису ОМС.

18 июня в областной стоматологической поликлинике состоится день открытых дверей, посвященный ранней диагностике заболеваний. Специалисты проведут процедуру стоматоскопии с применением инновационного аппарата АФС, что позволит оперативно выявить возможные патологии на начальной стадии. Медицинское обследование проходит бесплатно в рамках системы обязательного страхования, занимает минимум времени и не доставляет дискомфорта.Врачи будут принимать пациентов на улице Никитской, в доме №3, в течение двух временных интервалов: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 17:00. Для прохождения осмотра необходимо подготовить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись открыта до 17 июня включительно по номеру: 32-29-01 (с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00) или через стоматолога по месту жительства (система «врач-врач»).