19-летняя Стеша Маликова активно ведет социальные сети, где делится многими моментами из своей жизни. Также частым явлением в последнее время стали откровенные фотографии юной наследницы.

19-летняя Стеша Маликова активно ведет социальные сети, где делится многими моментами из своей жизни. Также частым явлением в последнее время стали откровенные фотографии юной наследницы.Дочь знаменитого певца опубликовала на своей странице в Instgram-аккаунте кадр с солнечного побережья. Вот только, с какого именно, девушка пока не рассказала, предоставив поклонникам возможность угадать самостоятельно.На Стеше черный слитный купальник с квадратным вырезом спереди и открытой спиной сзади, который подчеркивает и без того длинные ноги. Дополнила пляжный образ соломенная шляпа с широкими полями и, конечно, лучезарная улыбка Маликовой."Ветер с моря дул... Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать!", – поделилась начинающая модель.Поклонникам пришлось по нраву новое фото. "Вы очень худенькая!", "Модель!", "Красавица", "Ноги от ушей!", "Хорошенькая", – осыпали девушку комплиментами верные фанаты."Афродита, вышедшая из пены!", – заявил пользователь Сети.Отметим, Маликова пообещала вручить приз тому, кто первый правильно назовет город, в который она так стремительно направляется. Поэтому фолловеры активно начали писать возможные варианты в комментариях под постом. Стеша сразу опровергла греческие острова Миконос и Санторини, отметив, что второй ей совершенно не понравился.