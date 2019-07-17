Американский истребитель модели F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве. Об этом 17 июля сообщила польская радиостанция RMF FM.

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве. Об этом 17 июля сообщила польская радиостанция RMF FM. По предварительным данным, причина посадки — отказ двигателя самолета. В результате инцидента никто не пострадал, информирует ТАСС.17 июля на авиабазу для участия в маневрах прибыли американские истребители F-35, F-15, самолеты-заправщики и транспортники Super Hercules.