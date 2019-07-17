Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимает
никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.
В США нарастает возмущение несправедливостями, которые обрушились
на бывшую звезду Голливуда.
Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимает
никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.
В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушились
на бывшую звезду Голливуда.
Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететом
относятся ко всему, связанному с британской королевской семьей, особенный
подъем народной американской любви наблюдался к принцессе Диане. И вот сейчас
герцогиня Сассекская почти сравнялась в рейтинге почитания со своей знаменитой
родственницей.
Настоящая травля их любимицы, которая развернулась в Англии,
граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе эксперты
обсуждают на телевидении в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что в
Букингемском дворце не прилагают никаких усилий, чтобы защитить Меган Маркл от
участившихся нападок, пишет Daily Express.
Тем временем британские СМИ распекают на все
лады. Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт резиденции Фрогмор-коттедж
в Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в 3 миллиона долларов, и даже
испорченный собаками новый ковер – в итоге выброшенный на помойку.
Последний скандал был вызван появлением на теннисном
турнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушениях
королевского протокола.