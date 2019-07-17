Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты. В США нарастает возмущение несправедливостями, которые обрушились на бывшую звезду Голливуда.

Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимаетникаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушилисьна бывшую звезду Голливуда.Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететомотносятся ко всему, связанному с британской королевской семьей, особенныйподъем народной американской любви наблюдался к принцессе Диане. И вот сейчасгерцогиня Сассекская почти сравнялась в рейтинге почитания со своей знаменитойродственницей.Настоящая травля их любимицы, которая развернулась в Англии,граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе экспертыобсуждают на телевидении в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что вБукингемском дворце не прилагают никаких усилий, чтобы защитить Меган Маркл отучастившихся нападок, пишет Daily Express.Тем временем британские СМИ распекают на вселады. Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт резиденции Фрогмор-коттеджв Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в 3 миллиона долларов, и дажеиспорченный собаками новый ковер – в итоге выброшенный на помойку.Последний скандал был вызван появлением на теннисномтурнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушенияхкоролевского протокола.