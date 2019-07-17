Актер Стас Садальский помог коллеге по цеху и близкой подруге Татьяне Васильевой попасть в тренды. Артист сделал приятельницу частью челленджа, который проходит в Сети.

Актер Стас Садальский помог коллеге по цеху и близкойподруге Татьяне Васильевой попасть в тренды. Артист сделал приятельницу частью челленджа,который проходит в Сети.Отечественные знаменитости повально "сострагивают" собственные лицана фото с помощью приложения и выкладывают получившееся изображение в соцсети. Филипп Киркоров, Ксения Собчаки Гарик Харламов уже порадовали поклонников снимками в образе стариков истарушек.Вслед за своими коллегами к модному течению присоединился актерСтас Садальский. Сначала он экспериментировал над собственными фото, а после занялсякадрами, на которых изображена его близкая подруга – 72-летняя артистка ТатьянаВасильева."В жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда онадолжна окончательно определиться со своим возрастом и придерживаться его доконца", – подметил актер в личном Instagram.Рассуждениясопроводил отретушированными снимками Васильевой. На одной части получившегося коллажа артистка кажется совсем юной, а на другой предстает в образе "старушки".Пользователи Сети отметили в комментариях, мол, рискует быть побитым. Ведь неизвестно как Татьяна Васильева отнесется к издевательствам над собственными фото."Ох, Стас, настучитвам Татьяна Васильева по репе в гримерке, слегка придушит и сделает темную заваши выкрутасы!!! Берегитесь гнева праведного!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "УТатьяны Григорьевны должно быть адское терпение..." – смеялись подписчики.