Актер Стас Садальский помог коллеге по цеху и близкой
подруге Татьяне Васильевой попасть в тренды. Артист сделал приятельницу частью челленджа,
который проходит в Сети.
Актер Стас Садальский помог коллеге по цеху и близкой
подруге Татьяне Васильевой попасть в тренды. Артист сделал приятельницу частью челленджа,
который проходит в Сети.
Отечественные знаменитости повально "сострагивают" собственные лица
на фото с помощью приложения и выкладывают получившееся изображение в соцсети. Филипп Киркоров, Ксения Собчак
и Гарик Харламов уже порадовали поклонников снимками в образе стариков и
старушек.
Вслед за своими коллегами к модному течению присоединился актер
Стас Садальский. Сначала он экспериментировал над собственными фото, а после занялся
кадрами, на которых изображена его близкая подруга – 72-летняя артистка Татьяна
Васильева.
"В жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда она
должна окончательно определиться со своим возрастом и придерживаться его до
конца", – подметил актер в личном Instagram.
Рассуждения
сопроводил отретушированными снимками Васильевой. На одной части получившегося коллажа артистка кажется совсем юной, а на другой предстает в образе "старушки".
Пользователи Сети отметили в комментариях, мол, рискует быть побитым. Ведь неизвестно как Татьяна Васильева отнесется к издевательствам над собственными фото.
"Ох, Стас, настучит
вам Татьяна Васильева по репе в гримерке, слегка придушит и сделает темную за
ваши выкрутасы!!! Берегитесь гнева праведного!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У
Татьяны Григорьевны должно быть адское терпение..." – смеялись подписчики.