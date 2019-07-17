Больше ста дельфинов захватили бухту Лагуна Бич в Калифорнии. Местные жители засняли массовый заплыв млекопитающих в непосредственной близости от людей.

Больше ста дельфинов захватили бухту Лагуна Бич в Калифорнии. Местные жители засняли массовый заплыв млекопитающих в непосредственной близости от людей.Как отмечают в американской национальной службе наблюдения за китами, в такие группы дельфины объединяются для совместного путешествия и совместной охоты. Однако в таком массиве к лодкам они приближаются крайне редко, сообщает телеканал "Россия 24".