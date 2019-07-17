Телеведущая и певица осудила коллег по творческому цеху, которые состарили себя в соцсетях с помощью специальной программы-фоторедактора. Ольга Бузова высказалась на своей странице в Instagram.

Телеведущая и певица осудила коллег по творческому цеху, которые "состарили" себя в соцсетях с помощью специальной программы-фоторедактора. Ольга Бузова высказалась на своей странице в Instagram.Ведущая "Дома-2" уверена, что красоту нужно беречь смолоду. По словам Ольги Бузовой, она долго сдерживалась, но ее терпение лопнуло: она что есть мочи врезала тем, кто уже попробовал модную забаву. Певица не понимает, зачем себя старить в приложении, если рано или поздно все и так покроются морщинами.Звезда заявила, что подобное приложение у нее давно скачано на телефон, но она им не пользуется. "Живите сегодняшним днем и наслаждайтесь. Я всегда говорю – нужно беречь смолоду не только честь, но и красоту со здоровьем. Я не понимаю, зачем это (приложение) нужно. Все в наших руках, мы можем максимально долго оставаться красивыми. Остановитесь, ребят, пожалуйста. Мне неприятно на это смотреть. Извините, если обидела", – высказалась Ольга Бузова в своем микроблоге.Напомним, приложение уже опробовали Ксения Собчак, Гарик Харламов, Кристина Асмус, Павел Воля и многие другие российские знаменитости. К модной забаве не присоединилась, пожалуй, лишь Ольга Бузова.Ранее певица стала участницей Youtube-шоу "Comment Out" вместе с Федором Смоловым. выбили из колеи не только провокационные задания, но и неожиданная встреча с экс-возлюбленным Романом Третьяковым. Он вынес реквизит во время съемки. С ним встречалась три года во время съемок в шоу "Дом-2".