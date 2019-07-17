В суровых 90-х фильмы Брат и Брат-2 режиссера Алексея Балабанова имел просто феерический успех. После смерти Сергея Бодрова, который сыграл в обеих частых главную роль, никто уже и не ждал продолжения серии. Но Станислав Барецкий решил взять все в свои руки и намерен доснять Брат-3.

В суровых 90-х фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова имел просто феерический успех. После смерти Сергея Бодрова, который сыграл в обеих частых главную роль, никто уже и не ждал продолжения серии. Но Станислав Барецкий решил взять все в свои руки и намерен доснять "Брат-3".Шоумен изъявил желание режиссировать продолжение легендарной картины. Накануне он немного приоткрыл завесу тайну и рассказал, кто будет сниматься в главных ролях третьей части боевика.Одна из ключевых ролей в фильме "Брат-3" досталась Диане Шурыгиной, которая прославилась благодаря нашумевшей истории с изнасилованием. Девушка сыграет дочь Бари Алибасова, который, к слову, будет в роли самого себя.Станислав отметил, что ему наплевать, как к ней относятся люди. "По сюжету Алибасов не признает наследницу, потому что она из провинции и из доказательств у нее – только слова матери. Но дочь спасет продюсера от киллера", – поделился режиссер.Также в съемках картины примет участие Никита Джигурда. На его плечи легла роль киллера в картине "Брат-3"."Он дал согласие, но пока выдвигает требования, вплоть до участия в проекте Тарантино (американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и другие – прим. ред.)", – поведал Барецкий.Популярный шоумен намеревался привлечь актеров, которые сыграли главные и второстепенные роли в первых двух частях. Но они поголовно отказались сниматься в фильме "Брат-3".