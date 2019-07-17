Новости о том, что в семье скандально известной Дианы Шурыгиной не все благополучно, появились после того, как она на отдыхе в Турции поссорилась с мужем и сообщила об этом своим подписчикам в социальной сети. И сейчас слухи о супружеской неверности получили, кажется, реальное подтверждение.

Новости о том, что в семье скандально известной Дианы Шурыгиной не все благополучно, появились после того, как она на отдыхе в Турции поссорилась с мужем и сообщила об этом своим подписчикам в социальной сети. И сейчас слухи о супружеской неверности получили, кажется, реальное подтверждение.Диана Шурыгина улетела отдыхать на экзотический остров Бали с молодым 22-летним миллионером Денисом Ребровым. И, судя по всему, весело там проводит время. Про ее нового друга известно не так много.Родился в 1997 году в Донецке, в настоящее время проживает в Москве. В 2012 стал заниматься продажами аккаунтов и программного обеспечения для игры, потом стал трейдером по продаже биткоинов. Именно так вскоре и стал миллионером. В планах у Дениса – выпустить свой собственный сольный альбом. Вероятно, пару треков он запишет с Дианой, которая тоже поет.Напомним, что в октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора "Первого канала" Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съемках посвященных ее изнасилованию телепередач. Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что семья героини скандальной хроники не продержится и двух лет.Комментариев у мужа Дианы Шурыгиной пока получить не удалось. Телефон самой Дианы тоже не отвечает. Но поклонники пары надеются, что ее отношения с Ребровым – только мимолетный флирт, наваждение и она вернется к любящему мужу, которой Диану боготворит.