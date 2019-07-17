Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего
из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину
печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.
Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего
из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину
печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.
Подписчики Карины Мишулиной признались, что ролик заставил
их прослезиться. На архивных кадрах запечатлен народный артист, играющий с
новорожденной дочкой. Видеоряд сопровождает песня, посвященная отцу.
"Уже 14 лет без тебя! Время не лечит, оно
неимоверно бежит. С каждым годом все отчетливее приходит страшное осознание,
что это не сон, что ты не на гастролях, что теперь только в собственной
памяти будут звучать твои слова: "Маленькая моя, я рядом!" Спасибо
тебе за все, родной! За бесконечную и абсолютную любовь! За то счастье, которое
ты дарил нам с мамой! За то, что научил меня любить искусство и привел в
профессию!" – написала .
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин прожил 78 лет. Он воплотил яркие образы пана Директора из передачи "Кабачок "13 стульев" и Карлсона из телеспектакля Театра сатиры. А больше
всего запомнился зрителям Саид из культовой ленты "Белое солнце пустыни".
Семья Мишулиных уже два года находится в центре скандала. Начало
ему положило заявление Тимура Еремеева, который назвал себя внебрачным сыном актера. подала на молодого человека в суд.
Последовала череда ток-шоу, в которых стороны выясняли, чья правда.
Было проведено несколько экспертиз ДНК, и все они подтвердили, что Тимур – сын известного артиста. Однако Карина продолжает утверждать, что это самозванец,
напоминает "ВокругТВ".