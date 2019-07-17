Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего
из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину
печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.
Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего
из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину
печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.
Подписчики Карины Мишулиной признались, что ролик заставил
их прослезиться. На архивных кадрах запечатлен народный артист, играющий с
новорожденной дочкой. Видеоряд сопровождает песня, посвященная отцу.
Актриса сопроводила видео прочувствованным посланием
покойному Спартаку Мишулину. "Уже 14 лет без тебя!!! Время не лечит, оно
неимоверно бежит, с каждым годом все отчетливее приходит страшное осознание,
что это не сон… что ты не на гастролях… и что теперь только в собственной
памяти будут звучать твои слова :" Маленькая моя, я рядом!". Спасибо
тебе за все, родной! За бесконечную и абсолютную любовь! За то счастье, которое
ты дарил нам с мамой! За то, что научил меня любить искусство и привел в
профессию!", – написала .
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин прожил 78 лет. Он
оставил после себя удивительные роли. Это пан Директор из телевизионного
кабачка "13 стульев", Карлсон в телеспектакле Театра Сатиры. Но больше
всего запомнился зрителям Саид из культовой ленты "Белое солнце пустыни".
Семья Мишулиных уже два года как в центре скандала. Начало
ему положило заявление Тимура Еремеева, который объявил себя внебрачным сыном
известного актера. подала на молодого человека в суд.
Последовала длинная череда ток-шоу, в которых стороны выясняли, чья правда.
Было проведено несколько экспертиз ДНК, все они подтвердили, что Тимур – сын
Мишулина. Однако Карина продолжает утверждать, что это просто самозванец,
напоминает "ВокругТВ".