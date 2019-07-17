Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.

Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшегоиз жизни ровно 14 лет назад. В годовщинупечального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.Подписчики Карины Мишулиной признались, что ролик заставилих прослезиться. На архивных кадрах запечатлен народный артист, играющий сноворожденной дочкой. Видеоряд сопровождает песня, посвященная отцу.Актриса сопроводила видео прочувствованным посланиемпокойному Спартаку Мишулину. "Уже 14 лет без тебя!!! Время не лечит, ононеимоверно бежит, с каждым годом все отчетливее приходит страшное осознание,что это не сон… что ты не на гастролях… и что теперь только в собственнойпамяти будут звучать твои слова :" Маленькая моя, я рядом!". Спасиботебе за все, родной! За бесконечную и абсолютную любовь! За то счастье, котороеты дарил нам с мамой! За то, что научил меня любить искусство и привел впрофессию!", – написала .Народный артист РСФСР Спартак Мишулин прожил 78 лет. Оноставил после себя удивительные роли. Это пан Директор из телевизионногокабачка "13 стульев", Карлсон в телеспектакле Театра Сатиры. Но большевсего запомнился зрителям Саид из культовой ленты "Белое солнце пустыни".Семья Мишулиных уже два года как в центре скандала. Началоему положило заявление Тимура Еремеева, который объявил себя внебрачным сыномизвестного актера. подала на молодого человека в суд.Последовала длинная череда ток-шоу, в которых стороны выясняли, чья правда.Было проведено несколько экспертиз ДНК, все они подтвердили, что Тимур – сынМишулина. Однако Карина продолжает утверждать, что это просто самозванец,напоминает "ВокругТВ".