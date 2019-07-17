В экспертном сообществе положительно восприняли инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о повышении роли парламента в формировании правительства. По мнению аналитиков, должный баланс законодательной и исполнительной ветвей власти позволит обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической системы России.
В экспертном сообществе положительно восприняли инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о повышении роли парламента в формировании правительства. По мнению аналитиков, должный баланс законодательной и исполнительной ветвей власти позволит обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической системы России.
Предложения о создании должного баланса ветвей власти
Вячеслав Володин высказывал и ранее, отметил политолог, глава Фонда ИСЭПИ
Дмитрий Бадовский. "Однако в своейон
впервые комплексно зафиксировал идеологию актуализации Конституции и теоретические
подходы, из которых при этом призывает исходить", – подчеркнул аналитик.
Комментируя статью спикера Госдумы, политолог подчеркнул,
что Володин указал на незыблемость основных положений Конституции.
"Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально
качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям
времени", – написал Бадовский на своей странице в Facebook.
Особое внимание в анализе основного закона страны спикер
Госдумы уделил отсутствию должного баланса в деятельности законодательной и
исполнительной власти, отметил политолог. "И здесь действительно могут
быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации", -
прокомментировал он статью спикера нижней палаты.
Эксперт согласен, что необходимый баланс власти повысит
качество демократического правления, которое и необходимо для максимальной
реализации прав и конституционных основ. "Демократия – это процедура,
поэтому, чем больше процедур взаимодействия и контроля властей фиксирует и
определяет Конституция, тем более эффективным может быть государственное
управление", – уверен Бадовский.
На необходимость настройки баланса власти указывает и
политолог Константин Калачев. По его словам, в стране растет запрос на
перемены, и власть так или иначе должна на него реагировать.
Аналитик уверен: именно баланс законодательной и
исполнительной ветвей власти кроется ответ на вопрос, как обеспечить
устойчивость нынешней политической и экономической конструкции.
"И здесь
без расширения полномочий и усиления роли парламента не обойтись", -
подчеркнул Калачев.
Прокомментировал эксперт и термин "живая
Конституция", который использовал в своей статье спикер Госдумы.
"Значение этой теории в том, что конституция обычно устанавливается с
расчетом на дальние политические перспективы, не на одно поколение.
Естественно, что ее авторы не могли предусмотреть всех нюансов, с которыми
столкнутся их последователи. Концепция "живой конституции" теоретически снимает
этот риск", – пояснил Калачев.
Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" была
опубликована статья Вячеслава Володина .
Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону
исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании
правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского
корпуса.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы
Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении
членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют
внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.
Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,
подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно
адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя
нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть
его правовой потенциал.