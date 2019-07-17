В экспертном сообществе положительно восприняли инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о повышении роли парламента в формировании правительства. По мнению аналитиков, должный баланс законодательной и исполнительной ветвей власти позволит обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической системы России.

В экспертном сообществе положительно восприняли инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о повышении роли парламента в формировании правительства. По мнению аналитиков, должный баланс законодательной и исполнительной ветвей власти позволит обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической системы России.Предложения о создании должного баланса ветвей властиВячеслав Володин высказывал и ранее, отметил политолог, глава Фонда ИСЭПИДмитрий Бадовский. "Однако в своейонвпервые комплексно зафиксировал идеологию актуализации Конституции и теоретическиеподходы, из которых при этом призывает исходить", – подчеркнул аналитик.Комментируя статью спикера Госдумы, политолог подчеркнул,что Володин указал на незыблемость основных положений Конституции."Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимальнокачественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиямвремени", – написал Бадовский на своей странице в Facebook.Особое внимание в анализе основного закона страны спикерГосдумы уделил отсутствию должного баланса в деятельности законодательной иисполнительной власти, отметил политолог. "И здесь действительно могутбыть необходимы отдельные, точечные конституционные новации", -прокомментировал он статью спикера нижней палаты.Эксперт согласен, что необходимый баланс власти повыситкачество демократического правления, которое и необходимо для максимальнойреализации прав и конституционных основ. "Демократия – это процедура,поэтому, чем больше процедур взаимодействия и контроля властей фиксирует иопределяет Конституция, тем более эффективным может быть государственноеуправление", – уверен Бадовский.На необходимость настройки баланса власти указывает иполитолог Константин Калачев. По его словам, в стране растет запрос наперемены, и власть так или иначе должна на него реагировать.Аналитик уверен: именно баланс законодательной иисполнительной ветвей власти кроется ответ на вопрос, как обеспечитьустойчивость нынешней политической и экономической конструкции."И здесьбез расширения полномочий и усиления роли парламента не обойтись", -подчеркнул Калачев.Прокомментировал эксперт и термин "живаяКонституция", который использовал в своей статье спикер Госдумы."Значение этой теории в том, что конституция обычно устанавливается срасчетом на дальние политические перспективы, не на одно поколение.Естественно, что ее авторы не могли предусмотреть всех нюансов, с которымистолкнутся их последователи. Концепция "живой конституции" теоретически снимаетэтот риск", – пояснил Калачев.Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" былаопубликована статья Вячеслава Володина .Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторонуисполнительной власти и расширить полномочия парламента в формированииправительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатскогокорпуса."Было бы правильно, на мой взгляд, чтобыГосударственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначениичленов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуютвнесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можноадаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателянижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрытьего правовой потенциал.