В ходе акции Дорога к школе Единая Россия выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.

В ходе акции "Дорога к школе" "Единая Россия" выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.Партийцы проводили анкетирование учителей и родителей,выезжали на места, проверяли участки дорог, ведущие к учебным заведениям.Проверка проходила в 50 регионах. Всего было выявлено около 850 нарушений в 44субъектах, а в шести (Псковская область, Карелия, Хакасия и другие) проблемне выявлено, рассказал Афонский."Из наиболее частых проблем можно выделить отсутствиеосвещения, несоответствие обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТа,а также некачественное асфальтовое покрытие", – уточнил парламентарий.По его словам, особое внимание партийцы уделяли работе светофоров на перекрестках рядом со школами. Партийцы отмечали ненадлежащее техническое обслуживание устройств в некоторых местах.Для устранения нарушений к началу нового учебного года будетприложено максимум усилий, заверил Афонский. С этой целью единороссы направятобращение в Министерство транспорта и главам регионов для оперативного решениявыявленных проблем.Парламентарий отметил, что акция "Дорога к школе"проходит не первый год. По его словам, мероприятие доказало свою эффективность."Так, в Краснодарском крае число нарушений снизилось с 68 до 8 нарушений.В Татарстане количество нарушений снизилось с 74 до 22. В Свердловской областичисло нарушений снизилось с 51 до 6", – уточнил Афонский.Акция "Дорога к школе" проходит ежегодно.Единороссы фиксируют опасные для детей участки дорог по пути к учебнымзаведениям. Партийцы следят за наличием необходимых дорожных знаков, разметки,освещения и пешеходных ограждений. Главная цель акции – создать безопасныепешеходные маршруты для учащихся и снизить количество ДТП.Партийный проект "Единой России" "Безопасныедороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшениисоответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог ипешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.