В ходе акции Дорога к школе Единая Россия выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.
В ходе акции "Дорога к школе" "Единая Россия" выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.
Партийцы проводили анкетирование учителей и родителей,
выезжали на места, проверяли участки дорог, ведущие к учебным заведениям.
Проверка проходила в 50 регионах. Всего было выявлено около 850 нарушений в 44
субъектах, а в шести (Псковская область, Карелия, Хакасия и другие) проблем
не выявлено, рассказал Афонский.
"Из наиболее частых проблем можно выделить отсутствие
освещения, несоответствие обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТа,
а также некачественное асфальтовое покрытие", – уточнил парламентарий.
По его словам, особое внимание партийцы уделяли работе светофоров на перекрестках рядом со школами. Партийцы отмечали ненадлежащее техническое обслуживание устройств в некоторых местах.
Для устранения нарушений к началу нового учебного года будет
приложено максимум усилий, заверил Афонский. С этой целью единороссы направят
обращение в Министерство транспорта и главам регионов для оперативного решения
выявленных проблем.
Парламентарий отметил, что акция "Дорога к школе"
проходит не первый год. По его словам, мероприятие доказало свою эффективность.
"Так, в Краснодарском крае число нарушений снизилось с 68 до 8 нарушений.
В Татарстане количество нарушений снизилось с 74 до 22. В Свердловской области
число нарушений снизилось с 51 до 6", – уточнил Афонский.
Акция "Дорога к школе" проходит ежегодно.
Единороссы фиксируют опасные для детей участки дорог по пути к учебным
заведениям. Партийцы следят за наличием необходимых дорожных знаков, разметки,
освещения и пешеходных ограждений. Главная цель акции – создать безопасные
пешеходные маршруты для учащихся и снизить количество ДТП.
Партийный проект "Единой России" "Безопасные
дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении
соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и
пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.