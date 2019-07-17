Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф продолжит карьеру в Эвертоне. Манчестер Сити продал 29-летнего футболиста за 8,6 миллионов фунтов.

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф продолжит карьеру в "Эвертоне". "Манчестер Сити" продал 29-летнего футболиста за 8,6 миллионов фунтов.Клубы согласовали переход, и Делф подписал контракт с "Эвертоном" сроком на три года. В ближайшее время Фабиан присоединится к новой команде. Делф способен сыграть, как в средней линии, так и на левом фланге обороны. Пока неизвестно, какую роль он будет исполнять в "Эвертоне".Фабин Делф начинал карьеру в "Лидсе", затем играл за "Астон Виллу", но лучший отрезок своей карьеры он провел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу. В 2018 году Делф в составе сборной Англии выступал на чемпионате мира, проходившем в России.