Представители фракций нижней палаты прокомментировали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить функции парламента при формировании правительства. Такие изменения назрели, но базовые нормы и принципы Конституции должны оставаться неизменными, подчеркнули законодатели.

Представители фракций нижней палаты прокомментировали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить функции парламента при формировании правительства. Такие изменения назрели, но базовые нормы и принципы Конституции должны оставаться неизменными, подчеркнули законодатели.Выдвинутые спикером Госдумы инициативы вызовут живуюдискуссию среди политиков и экспертов, уверен вице-спикер Госдумы, руководительфракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Комментируя предложениеВолодина повысить роль нижней палаты в формировании правительства, законодательотметил, что учет мнения депутатов "позволит нести определенную долюответственности парламента при таком назначении"."Мы сегодня заслушиваем отчет правительства, отчетотдельных министров, и очень важно не просто его заслушать и принять ксведению, но и дать принципиальную оценку работы того или иного ведомства", —сказал единоросс в беседе с парламентскими журналистами.Озвученные Володиным изменения назрели, уверен Неверов. О фудаментальных изменениях государственного механизма речи не идет, подчеркнул глава фракции "ЕР". "У нас президентская форма правления. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", – отметил он.Предложение усилить роль парламента при формировании составаправительства Неверов считает правильным. Но решение в любом случае остается запрезидентом, добавил законодатель."Важно подчеркнуть – и об этом сказал Вячеслав Володин:базовые конституционные принципы и нормы неизменны, но в реальной современностинекоторые положения могут, конечно, изменяться, и в первую очередь это связанос эпохой цифровизации, когда необходима максимальная конституционная защитаправ граждан. И это требует дополнительного обсуждения", – резюмировал депутат.Со спикером Госдумы солидарен и глава "СправедливойРоссии" Сергей Миронов. Инициативы председателя нижней палаты он назвалпродуктивными и перспективными."Статья председателя Госдумы задает верноенаправление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать", – цитируетпарламентария РИА Новости.Миронов выразил уверенность, что парламентарии способныактивнее участвовать в формировании кабинета министров. Он согласился сВолодиным, что это позволит повысить ответственность и ответственность в работеисполнительной власти. Поддержал лидер "Справедливой России" иинициативу спикера наполнить закрепленный в Конституции принцип социальногогосударства конкретным правовым содержанием.К усилению роли парламента призывают и в КПРФ. ФракцияКомпартии готова обсуждать предложения Вячеслава Володина, заявил первыйзампредседателя Госдумы Иван Мельников."Статья председателя Государственной Думы заслуживаетвнимания самого широкого круга людей. Материал, безусловно, дискуссионный и вчем-то острый", – сказал депутат "Парламентской газете".При этом он отметил, что красной нитью через всю статьюпроходит тема социального государства. Для КПРФ это важно, подчеркнул Мельников.Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" былаопубликована статья Вячеслава Володина .Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторонуисполнительной власти и расширить полномочия парламента в формированииправительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатскогокорпуса."Было бы правильно, на мой взгляд, чтобыГосударственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначениичленов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуютвнесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптироватьк потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты,точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовойпотенциал.