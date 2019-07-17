Представители фракций нижней палаты прокомментировали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить функции парламента при формировании правительства. Такие изменения назрели, но базовые нормы и принципы Конституции должны оставаться неизменными, подчеркнули законодатели.
Представители фракций нижней палаты прокомментировали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить функции парламента при формировании правительства. Такие изменения назрели, но базовые нормы и принципы Конституции должны оставаться неизменными, подчеркнули законодатели.
Выдвинутые спикером Госдумы инициативы вызовут живую
дискуссию среди политиков и экспертов, уверен вице-спикер Госдумы, руководитель
фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Комментируя предложение
Володина повысить роль нижней палаты в формировании правительства, законодатель
отметил, что учет мнения депутатов "позволит нести определенную долю
ответственности парламента при таком назначении".
"Мы сегодня заслушиваем отчет правительства, отчет
отдельных министров, и очень важно не просто его заслушать и принять к
сведению, но и дать принципиальную оценку работы того или иного ведомства", —
сказал единоросс в беседе с парламентскими журналистами.
Озвученные Володиным изменения назрели, уверен Неверов. О фудаментальных изменениях государственного механизма речи не идет, подчеркнул глава фракции "ЕР". "У нас президентская форма правления. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", – отметил он.
Предложение усилить роль парламента при формировании состава
правительства Неверов считает правильным. Но решение в любом случае остается за
президентом, добавил законодатель.
"Важно подчеркнуть – и об этом сказал Вячеслав Володин:
базовые конституционные принципы и нормы неизменны, но в реальной современности
некоторые положения могут, конечно, изменяться, и в первую очередь это связано
с эпохой цифровизации, когда необходима максимальная конституционная защита
прав граждан. И это требует дополнительного обсуждения", – резюмировал депутат.
Со спикером Госдумы солидарен и глава "Справедливой
России" Сергей Миронов. Инициативы председателя нижней палаты он назвал
продуктивными и перспективными.
"Статья председателя Госдумы задает верное
направление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать", – цитирует
парламентария РИА Новости.
Миронов выразил уверенность, что парламентарии способны
активнее участвовать в формировании кабинета министров. Он согласился с
Володиным, что это позволит повысить ответственность и ответственность в работе
исполнительной власти. Поддержал лидер "Справедливой России" и
инициативу спикера наполнить закрепленный в Конституции принцип социального
государства конкретным правовым содержанием.
К усилению роли парламента призывают и в КПРФ. Фракция
Компартии готова обсуждать предложения Вячеслава Володина, заявил первый
зампредседателя Госдумы Иван Мельников.
"Статья председателя Государственной Думы заслуживает
внимания самого широкого круга людей. Материал, безусловно, дискуссионный и в
чем-то острый", – сказал депутат "Парламентской газете".
При этом он отметил, что красной нитью через всю статью
проходит тема социального государства. Для КПРФ это важно, подчеркнул Мельников.
Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" была
опубликована статья Вячеслава Володина .
Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону
исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании
правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского
корпуса.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы
Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении
членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют
внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.
Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,
подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптировать
к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты,
точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовой
потенциал.