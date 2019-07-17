С момента разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло уже два месяца, но СМИ до сих пор обсуждают звездную пару. Теперь в это вмешался резидент Comedy Club Гарик Харламов.

С момента разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло уже два месяца, но СМИ до сих пор обсуждают звездную пару. Теперь в это вмешался резидент Comedy Club Гарик Харламов.Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый юмористический ролик, который посвятил расставанию модели и голливудского актера. Он жестоко высмеял роман экс-бойфренда Шейк и его новой пассии Леди Гаги.Начинается видео с кадров фильма "Звезда родилась", где, судя по слухам, и сблизились Купер и певица. Герой Брэдли приглашает на сцену героиню Гаги, только вместо саундтрека к кинокартине, она начинает петь хит Ирины Аллегровой "Угнала тебя".После этого кадр резко сменяется другим. На диване сидит как всегда неотразимая Ирина Шейк и голосом Ларисы Гузеевой произносит знаменитое ругательство ведущей программы "Давай поженимся"."На злобу дня", – коротко высказался Харламов.Подписчики Гарик явно оценили его искрометный юмор. За сутки пост набрал больше миллиона просмотров. "Вроде знаешь чего ждать, а все ровно веселит!", "За концовку – Оскар!", "Идеально, Господи! Тройная шутка!", "Это лучшее, что я видел за всю историю пользования Instagram!", "Супер!", – хвалили комика довольные поклонники.