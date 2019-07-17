Выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля Золотое кольцо на Славянском базаре в Витебске прошло с аншлагом. Интересно было посмотреть на состав зрительской аудитории и понять, зачем они приходят на концерт этой псевдонародной исполнительницы.

Выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" на "Славянском базаре в Витебске" прошло с аншлагом. Интересно было посмотреть на состав зрительской аудитории и понять, зачем они приходят на концерт этой псевдонародной исполнительницы.В отличии от Валерия Леонтьева или Александра Панайотова, НадеждаКадышева между песнями с залом не общается, философскими измышлениями неделится, не юморит. Полтора часа работает практически на автомате, лишь на мгновение выходя из образа, чтобы взять цветы, сказать заученное давно "Сколькоцветов! Как красиво!", бросить букеты к ногам и продолжить петь одну большуюпесню под названием "Течет ручей".Просто поняв, что именно этот хит Кадышевой народ любитбольше всего, ее муж, который написал музыку почти ко всем хитам, решил не изобретатьвелосипед и не искать новые ходы, свежий гармонический ряд – рождает песни по однаждыуспешно опробованному шаблону. Поэтому и кажется, что поет артистка весь концертпро то, что "И я не чья, и ты не чей".Эта бессмертная композиция, конечно же, прозвучала на бис.Причем во второй раз шеститысячный зал витебского Летнего амфитеатра пел еестоя, пританцовывая. И вот тут-то стало понятно, кто она –аудитория Надежды Кадышевой. Примерно половина зала – дамы 50-70 лет, вдовы илипросто одинокие, затюканные жизнью и хотя бы в этих незамысловатых заводныхпеснях находящие утешение и отраду.Вторая половина зала – стильно одетые, ухоженные молодыелюди. Часто парами. Кажется, на концерте Кадышевой собрались все геи небольшогоВитебска. По крайней мере, популярное приложение для знакомств показывало несколькодесятков человек, которые находятся в шаговой доступности и в поиске приятных знакомств.Дело в том, что Кадышева с ее смелыми аляповатыми нарядамивоспринимается многими гомосексуалистами – любителями всего странного, яркого,необычного! – как фрик. Отношение к ней примерно как к Волочковой, Звереву, Панину. Все они дарят публике позитив.Кадышева бы пользовалась диким успехов в гей-клубах, посколькувыглядела бы эффектнее и натуральнее любого трансвестита. Даже странно, что онатам, где такая щедрая и благодарная публика, не выступает!Гей-иконой ее, впрочем, назвать нельзя. Это не Алла Пугачева,в драматических песнях которой многие узнавали себя. Это не Шер, которая послемножества перекроек лица и тела стала лучшим олицетворением веной молодости, закоторой так гонятся геи.Кадышева воспринимаетсяпоклонниками однополой любви просто как веселый аттракцион, как человек-праздник,который не надоедает Да, пусть порой работает под фонограмму, пусть все песни у нее похожидруг на друга, пусть она меняет на концерте платья больше, чем, собственно,поет. Не это главное. Главное что с ней весело, понятно и легко. "Течетрекой" раз услышишь – не забудешь. А хорошее настроение в нашем угрюмом мире –уже счастье.