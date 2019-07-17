Выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля Золотое кольцо на Славянском базаре в Витебске прошло с аншлагом. Интересно было посмотреть на состав зрительской аудитории и понять, зачем они приходят на концерт этой псевдонародной исполнительницы.
Выступление Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" на "Славянском базаре в Витебске" прошло с аншлагом. Интересно было посмотреть на состав зрительской аудитории и понять, зачем они приходят на концерт этой псевдонародной исполнительницы.
В отличии от Валерия Леонтьева или Александра Панайотова, Надежда
Кадышева между песнями с залом не общается, философскими измышлениями не
делится, не юморит. Полтора часа работает практически на автомате, лишь на мгновение выходя из образа, чтобы взять цветы, сказать заученное давно "Сколько
цветов! Как красиво!", бросить букеты к ногам и продолжить петь одну большую
песню под названием "Течет ручей".
Просто поняв, что именно этот хит Кадышевой народ любит
больше всего, ее муж, который написал музыку почти ко всем хитам, решил не изобретать
велосипед и не искать новые ходы, свежий гармонический ряд – рождает песни по однажды
успешно опробованному шаблону. Поэтому и кажется, что поет артистка весь концерт
про то, что "И я не чья, и ты не чей".
Эта бессмертная композиция, конечно же, прозвучала на бис.
Причем во второй раз шеститысячный зал витебского Летнего амфитеатра пел ее
стоя, пританцовывая. И вот тут-то стало понятно, кто она –
аудитория Надежды Кадышевой. Примерно половина зала – дамы 50-70 лет, вдовы или
просто одинокие, затюканные жизнью и хотя бы в этих незамысловатых заводных
песнях находящие утешение и отраду.
Вторая половина зала – стильно одетые, ухоженные молодые
люди. Часто парами. Кажется, на концерте Кадышевой собрались все геи небольшого
Витебска. По крайней мере, популярное приложение для знакомств показывало несколько
десятков человек, которые находятся в шаговой доступности и в поиске приятных знакомств.
Дело в том, что Кадышева с ее смелыми аляповатыми нарядами
воспринимается многими гомосексуалистами – любителями всего странного, яркого,
необычного! – как фрик. Отношение к ней примерно как к Волочковой, Звереву, Панину. Все они дарят публике позитив.
Кадышева бы пользовалась диким успехов в гей-клубах, поскольку
выглядела бы эффектнее и натуральнее любого трансвестита. Даже странно, что она
там, где такая щедрая и благодарная публика, не выступает!
Гей-иконой ее, впрочем, назвать нельзя. Это не Алла Пугачева,
в драматических песнях которой многие узнавали себя. Это не Шер, которая после
множества перекроек лица и тела стала лучшим олицетворением веной молодости, за
которой так гонятся геи.
Кадышева воспринимается
поклонниками однополой любви просто как веселый аттракцион, как человек-праздник,
который не надоедает Да, пусть порой работает под фонограмму, пусть все песни у нее похожи
друг на друга, пусть она меняет на концерте платья больше, чем, собственно,
поет. Не это главное. Главное что с ней весело, понятно и легко. "Течет
рекой" раз услышишь – не забудешь. А хорошее настроение в нашем угрюмом мире –
уже счастье.