Защитник Аякса и сборной Голландии Маттейс Де Лигт прибыл в Турин, где в ближайшее время подпишет контракт с Ювентус. 19-летний защитник обойдется чемпионам Италии в 150 миллионов евро.

Защитник "Аякса" и сборной Голландии Маттейс Де Лигт прибыл в Турин, где в ближайшее время подпишет контракт с "Ювентус". 19-летний защитник обойдется чемпионам Италии в 150 миллионов евро.Согласно информации "Спорт-Экспресс", Де Лигт подпишет с туринцами пятилетний договор. Заработная плата голландца составит 12 миллионов евро в год, не считая бонусов. Столько же получит агент футболиста Мино Райола."Ювентус" выиграл борьбу за Де Лигта у "Барселоны". В прошлом сезоне Маттейс провел 55 матчей за "Аякс", в которых забил 7 мячей.