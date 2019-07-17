Кларенс Зеедорф уволен с должности главного тренера сборной Камеруна. Причина отставки – неудачное выступление камерунских футболистов на проходящем в Египте Кубке Африканских наций.

Кларенс Зеедорф уволен с должности главного тренера сборной Камеруна. Причина отставки – неудачное выступление камерунских футболистов на проходящем в Египте Кубке Африканских наций.Сборная Камеруна, приехавшая на турнир в качестве чемпиона Африки, выбыла в 1/8 финала, уступив команде Нигерии 2:3. Выступление было признано неудачным. Федерация футбола Камеруна решило прекратить сотрудничество с Кларенсом Зеедорфом и его помощником Патриком Клюйвертом.Кларенс Зеедорф в бытность футболистом четырежды побеждал в Лиге чемпионов – в качестве игрока "Аякса", "Реала" и "Милана". В 2014 году Кларенс завершил карьеру футболиста. Зеедорф тренировал "Милан" и испанский "Депортиво", но успехов с ними не добился.