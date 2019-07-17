Основную часть похищенного имущества нашли по месту жительства злоумышленника

Основную часть похищенного имущества нашли по месту жительства злоумышленникаЖителя Гороховецкого района обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.С октября по декабрь 2018 года мужчина совершил несколько краж из 6-ти частных домов. Предметами преступного посягательства стали металлическая посуда, продукты и другие предметы быта.Мужчину задержали и заключили под стражу. Основную часть похищенного имущества нашли по месту жительства злоумышленника и вернули владельцам.Материалы уголовного дела переданы в суд.