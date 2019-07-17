Предметами преступного посягательства стали металлическая посуда, продукты питания и другие предметы быта.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.По версии следствия в период с октября по декабрь 2018 года обвиняемый совершил несколько краж из шести частных домов, расположенных в Гороховецком районе. Предметами преступного посягательства стали металлическая посуда, продукты питания и другие предметы быта.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и заключен под стражу. Основная часть похищенного имущества была изъята по месту жительства злоумышленника и возвращена владельцам.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.