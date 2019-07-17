Госдума в первом чтении приняла поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы России, направленные на поддержку российского производства винограда и виноматериалов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что отечественное виноделие начало развиваться и уже может конкурировать с европейскими аналогами.

Госдума в первом чтении приняла поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы России, направленные на поддержку российского производства винограда и виноматериалов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что отечественное виноделие начало развиваться и уже может конкурировать с европейскими аналогами.Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект позволит российским производителям винограда и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это, в свою очередь, создаст условия для производства вина из отечественного, а не привезенного из-за границы, сырья.Председатель Госдумы отметил, что прежде чем принять решение, меры по поддержке отечественных виноделов обсуждались непосредственно с профессиональным сообществом. Речь идет о производителях из южных регионов страны – Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. "Они поддерживают эти меры", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента."Российское виноделие стало развиваться, наши вина по качеству могут конкурировать с европейскими аналогами", – рассказал Володин.Он добавил, что уже 18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект "О развитии виноградства и виноделия в России". По словам Володина, принятие этого документа даст возможномть сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию этой сферы, а также устранить пробелы в правовых нормах, которые регулируют отрасль в данный момент.Напомним, инициатива о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы России для поддержки российских виноделов была внесена правительством. В документе содержатся нормы, благодаря которым производители вина получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования сырья.