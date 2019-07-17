Военные сделали прививки детям-сиротам в Тулунском районе Иркутской области, пострадавшем от наводнения. Вакцинацию от гепатита и дизентерии провели и сотрудникам школы-интерната.

Военные сделали прививки детям-сиротам в Тулунском районе Иркутской области, пострадавшем от наводнения. Вакцинацию от гепатита и дизентерии провели и сотрудникам школы-интерната.Военные взяли сотни проб, в том числе воды и грунта, и не обнаружили возбудителей опасных заболеваний.Кроме того, бойцы пекут хлеб и раздают его жителям вместе с питьевой водой. Ещё одной задачей является дезинфекция жилых домов в зоне наводнения, передает телеканал "Россия 24"."Сформирована группировка войск радиационной, химической и биологической защиты в составе подразделений войск РХБЗ Центрального и Восточного военного округов, — заявил полковник Александр Родионов, замначальника войск РХБЗ Центрального военного округа. — В ходе выполнения поставленных задач проведена дезинфекция 383 объектов и прилегающей территории общей площадью более 30 тыс. кв. метров".