Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что журналист Иван Голунов вызван в Следственный комитет, однако пока неясно, в связи с чем. При этом, по его словам, официального уведомления Ивана Голунова и его адвокатов от следователей еще не было.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что журналист Иван Голунов вызван в Следственный комитет, однако пока неясно, в связи с чем.При этом, по его словам, официального уведомления Ивана Голунова и его адвокатов от следователей еще не было, передает РИА Новости.Так адвокат прокомментировал появившуюся информацию о том, что на полицейских, задерживавших Голунова, якобы возбудили уголовное дело о превышении полномочий.Тем временем, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что трое полицейских, ранее уволенных из-за уголовного дела журналиста Ивана Голунова, намерены восстановиться на службе в судебном порядке.По словам источника, они были уволены "за нарушение служебного регламента", поскольку "руководство сочло, что полицейские не предоставили журналисту адвоката и не дали позвонить родственникам".Однако сами бывшие сотрудники полиции утверждают, что адвокат Голунову был предоставлен, а позвонить ему не дали, так как опасались, что он свяжется с подельниками.Дело Голунова получило большой резонанс. Он был задержан 6 июня, как утверждали в полиции, с мефедроном. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили.Впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.После громкого скандала министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сделал специальное заявление, объявив, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции впоследствии сняли с должностей.Президент России во время "Прямой линии" заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по данному делу.Материалы по нему переданы в СК, однако подозреваемых пока нет: дело расследуется в отношении "неустановленных лиц".