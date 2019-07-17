В Сети постоянно появляются какие-то новые тренды. Сейчас стал очень популярен флешмоб под названием Bottle Cap Challenge. Именно в нем приняла участие Алина Загитова.

В Сети постоянно появляются какие-то новые тренды. Сейчас стал очень популярен флешмоб под названием Bottle Cap Challenge. Именно в нем приняла участие Алина Загитова.Суть заключается в том, чтобы сбить крышку бутылки ногой. Креативная спортсменка нашла альтернативу поинтереснее – она проделала этот трюк на коньках.Она опубликовала на своей странице в Instagram два видео-подтверждения. На первом она сносит пробку лезвием, на втором легонько смахивает рукой, проезжая мимо.Фолловеры пришли в восторг от таких трюков. "Лучший #bottlechallenge. А на втором видео какая грациозная лань!", "Лучше всех!", "Это, как всегда, лучшее исполнение!", "Везде чемпионка!", "Ну, красавица, все сделала эффектно, красиво и изящно!", – наперебой писали восхищенные фанаты."Это не перебьет никто и никогда!", – добавил преданный поклонник.Отметим, накануне Алина опубликовала еще одно видео для участия во флешмобе. Но там главным героем ролика стала собака фигуристки, отмечает .Напомним, в прошедшем сезоне Загитова взяла свой финальный приз в фигурном катании. Она стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама.