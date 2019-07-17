Актриса выложила в свой Instagram-аккаунт фото с 86-летним Станиславом Любшиным. Кристина Асмус призналась, что было очень рада встрече с любимым артистом.

Актриса выложилав свой Instagram-аккаунт фото с86-летним Станиславом Любшиным. Кристина Асмус призналась, что было оченьрада встрече с любимым артистом."Какая же я была счастливая в тот вечер! Мы общались о кино,театре, о жизни, о любви. Хотели даже танцевать. Если бы не недавняя травмаколена Станислава Андреевича…", – рассказала знаменитость. Вместе с тем, женакомика Гарика Харламова отметила, что в числе ее самых любимых фильмов сизвестным актером – "Пять вечеров", который она посмотрела около 20 раз и "Щити меч", виденный ею семь раз.Кристина Асмус обратилась к своим подписчикам свопросом, какие фильмы Станислава Любшина любят они. Многие написали вкомментариях названия картин с участием Народного артиста.Однако другая часть поклонников Кристины Асмус еевопрос проигнорировала. Фолловеры стали комментировать внешний вид престарелогоЛюбшина. Они приняли его беглым взглядом засупруга актрисы, "состаренного" в программе-фоторедакторе."Харламов после FaceApp как-то странно выглядит", "Теперья не могу понять, где старый, а где программа", "Я думала очередное фото изFaceApp с фильтром старого лица", – высказались подписчики .Напомним, ранее и ее муж Гарик Харламовподдались массовому увлечению по "состариванию" себя в программе FaceApp. "Побочка от хлоргексидина", – подписала артисткаснимок, на котором выглядит как 80-летняя пенсионерка.