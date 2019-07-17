Актриса выложила
в свой Instagram-аккаунт фото с
86-летним Станиславом Любшиным. Кристина Асмус призналась, что было очень
рада встрече с любимым артистом.
Актриса выложила
в свой Instagram-аккаунт фото с
86-летним Станиславом Любшиным. Кристина Асмус призналась, что было очень
рада встрече с любимым артистом.
"Какая же я была счастливая в тот вечер! Мы общались о кино,
театре, о жизни, о любви. Хотели даже танцевать. Если бы не недавняя травма
колена Станислава Андреевича…", – рассказала знаменитость. Вместе с тем, жена
комика Гарика Харламова отметила, что в числе ее самых любимых фильмов с
известным актером – "Пять вечеров", который она посмотрела около 20 раз и "Щит
и меч", виденный ею семь раз.
Кристина Асмус обратилась к своим подписчикам с
вопросом, какие фильмы Станислава Любшина любят они. Многие написали в
комментариях названия картин с участием Народного артиста.
Однако другая часть поклонников Кристины Асмус ее
вопрос проигнорировала. Фолловеры стали комментировать внешний вид престарелого
Любшина. Они приняли его беглым взглядом за
супруга актрисы, "состаренного" в программе-фоторедакторе.
"Харламов после FaceApp как-то странно выглядит", "Теперь
я не могу понять, где старый, а где программа", "Я думала очередное фото из
FaceApp с фильтром старого лица", – высказались подписчики .
Напомним, ранее и ее муж Гарик Харламов
поддались массовому увлечению по "состариванию" себя в программе FaceApp. "Побочка от хлоргексидина", – подписала артистка
снимок, на котором выглядит как 80-летняя пенсионерка.