Калуга выбрана в качестве пилотной площадки для создания системы по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. В 2020 году регион примет участие участие в национальном проекте Старшее поколение.

Калуга выбрана в качестве пилотной площадки для создания системы по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. В 2020 году регион примет участие участие в национальном проекте "Старшее поколение". Реализацию программы обсудили сегодня в рамках заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ГТРК "Калуга".Новые методики по уходу за стариками будут опробованы на двух площадках. В эксперименте примут участие центр социального обслуживания "Забота" и Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Главной целью будущей системы является обеспечение пожилым людям постоянного ухода как в условиях стационара, так и на дому. Причем речь идет не только об оказании медицинской помощи, но и организации досуга."Туда буду включены не только трудотерапия или моторика, но и ряд других вещей. Например, компьютерная грамотность или интересные турпоездки для тех, кто сможет это себе позволить по состоянию здоровья. Мы пытаемся, так сказать, расшевелить человека. Внести в его жизнь больше ярких красок", — говорит министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.