Блестящей победой российской команды КАМАЗ-мастер завершился ралли-рейд Шелковый путь. Весь пьедестал почета в соревнованиях грузовиков заняли представители КАМАЗ-мастер. Победу одержал экипаж Антона Шибалова.

Блестящей победой российской команды "КАМАЗ-мастер" завершился ралли-рейд "Шелковый путь". Весь пьедестал почета в соревнованиях грузовиков заняли представители "КАМАЗ-мастер". Победу одержал экипаж Антона Шибалова.Антон Шибалов выиграл десятый этап ралли-рейда. Вторым финишировал также камазовец Андрей Каргинов. Третий результат у Алексея Вишневского из белорусского "МАЗ-Спорт-авто".В общем зачете победил Антон Шибалов со временем 26 часов 1 минута 40 секунд. Андрей Каргинов уступил ему 25 минут и 22 секунды. Третий результат у Айрата Мардеева, отставшего от победителя на 52 минуты 5 секунд.Ралли-рейд "Шелковый путь" состоял из десяти этапов и проходил по территории России, Монголии и Китая. Гонщики взяли старт 6 июля в Иркутске. Торжественный финиш и награждение пройдут 16 июля в китайском Дуньхуане.