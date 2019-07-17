Половина из них планирует арендовывать недвижимость и дальше.

Около 10 миллионов россиян арендуют жилье, и почти половина из них (49%) планируют делать это в ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в мае этого года."Почти каждый десятый россиянин (9%) в настоящий момент арендует жилье. Чаще других жилье снимают люди молодого и среднего возраста – от 25 до 44 лет (13-16%)", - отмечают аналитики.По подсчетам экспертов, в среднем россияне тратят на аренду жилья 12 тысяч рублей в месяц. Каждый третий платит за съем квартиры до 10 тыс рублей, 17% - более 20 тыс рублей. При этом большинство жителей страны планируют снимать жилье и дальше. Треть планирует это делать в ближайшие два года, а каждый десятый намерен арендовать жилье в долгосрочной перспективе (от шести лет и более).По словам замгендиректора аналитический центр НАФИ Тимура Аймалетдинова, рынок жилья продолжает развиваться, а его главным источником является внутренняя миграция, особую мобильность демонстрирует молодое поколение. При этом, независимо от дальнейших темпов развития этого рынка все более насущной выглядит задача регулирования возникающих на нем отношений.Серьезный потенциал здесь открывают цифровые технологии (порталы недвижимости, приложения и агрегаторы), которые постепенно переходят от чисто информационного сервиса к сервису совершения сделок, приобретения различных дополнительных (страховых, юридических, банковских и прочих) услуг. Представляется, что область теневых отношений в сегменте арендного жилья из года в год будет уменьшаться ускоряющимися темпами, считает эксперт.