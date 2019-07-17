Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе. Причина применения дисциплинарной меры в Александру и Павлу пока неизвестны.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе. Причина применения дисциплинарной меры в Александру и Павлу пока неизвестны.Ранее телеграм-канал Mash разместил видео, на котором люди, похожие на Кокорина и Мамаева, играли в футбол. Но, как сообщил газете "Спорт-Экспресс" начальник колонии Сергей Плясов, Кокорин и Мамаев не могли играть в футбол, так как оба пребывают в штрафном изоляторе. Плясов не стал отвечать на вопрос о причине наказания футболистов. "Все вопросы в пресс-службу УФСИН", — сказал начальник колонии.Александр Кокорин был приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Павел Мамаев получил на месяц меньше.