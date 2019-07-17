Отбывающие наказание нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев не забывают о своей основной профессии. Александр и Павел сыграли в футбол в колонии.

Отбывающие наказание нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не забывают о своей основной профессии. Александр и Павел сыграли в футбол в колонии.Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Появился видеоролик, на котором Александр и Павел играют в футбол. Оба футболиста были обриты наголо, сообщил телеграм-канал Mash.В мае Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были признаны виновными в нападении на директора Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Осужденные были приговорены к различным срокам лишения свободы.