Краснодарские таможенники задержали живую контрабанду. Гражданин Узбекистана вез с собой трех маленьких хищников. Об этом сообщает ГТРК Кубань.

Краснодарские таможенники задержали живую контрабанду. Гражданин Узбекистана вез с собой трех маленьких хищников. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".После осмотра животных выяснилось, что они занесены в Красную книгу РФ. Как рассказал директор Краснодарского зоопарка, в контейнерах для перевозки находились два полуторамесячных леопарда и белый бенгальский тигр двух с половиной месяцев. Никаких разрешительных документов на их вывоз не было.Неудавшийся контрабандист задержан, животных перевезли в зоопарк Краснодара. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В ближайшее время будет установлена приблизительная стоимость диких животных, прокомментировали в пресс-службе краснодарской таможни.