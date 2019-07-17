Каталонскую декларацию с призывом к упразднению монархии аннулировал Конституционный суд Испании. Парламент автономии в октябре 2018 года также осудил короля Филиппа VI за его вмешательство в каталонский конфликт.

Каталонскую декларацию с призывом к упразднению монархии аннулировал Конституционный суд Испании. Парламент автономии в октябре 2018 года также осудил короля Филиппа VI за его вмешательство в каталонский конфликт.В каталонской декларации подтверждалась приверженность Барселоны республиканским ценностям, отмечает ТАСС. Каталонский парламент высказался за упразднение устаревшего и недемократического института монархии. Конституционный суд посчитал, что декларация парламента Каталонии противоречат Конституции Испании.В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Мадрид объявил референдум незаконным, а испанский монарх выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что каталонские власти нарушили испанскую конституцию.