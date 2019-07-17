Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд, одержав победу на соревнованиях в Италии.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд, одержав победу на соревнованиях в Италии.26-летняя спортсменка показала результат 1 метр 94 сантиметра. В предыдущий раз Ласицкене не смогла одержать победу только 17 января, уступив на турнире в Челябинске другой россиянке Анне Чичеровой.Но с 1 июля 2016 по 30 июня 2018 года Ласицкене выиграла 45 турниров кряду. Следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет с 24 по 27 июля в Чебоксарах, передает телеканал "Россия 24".