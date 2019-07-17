Июль оказался по погоде похож на сентябрь. Эксперты пояснили, чем опасно дождливое лето. При этом в зону повышенного риска относятся меланхолики. Их поведение зависит часто от внешних факторов, среди которых и погода. Особенно, если период плохой погоды приходится на их долгожданный отпуск.

Июль оказался по погоде похож на сентябрь. Эксперты пояснили, чем опасно дождливое лето. При этом в зону повышенного риска относятся меланхолики. Их поведение зависит часто от внешних факторов, среди которых и погода. Особенно, если период плохой погоды приходится на их долгожданный отпуск."Около 30% людей обладают так называемым депрессивным и маниакальным типом характера, — поясняет News.ru доктор медицинских наук, профессор психиатрии психиатр-криминалист, Михаил Виноградов. — Они постоянно испытывают колебания: от маниакального состояния до депрессивного. В первом варианте они восторженные, улыбчивые активные, падкие на противоположный пол. Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными".От холодного лета больше всего страдают именно такие люди. В плохую погоду они перестают интересоваться работой и противоположным полом, а те, кто склонен к перееданию, курению и алкоголю, могут злоупотреблять своими пристрастиями."В наших северных широтах лето — это долгожданное событие. Мы готовимся к нему чуть ли не с нового года. Если оно оказалось холодным, мы чувствуем себя обманутыми, наши надежды не оправдались", — добавляет клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.Неоправданные ожидания могут обернуться глубокой депрессией, которая даст толчок развитию проблем со здоровьем.Низкая температура, высокая влажность и недостаток солнца провоцируют ОРВИ, предупреждает участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Особенною, если человек оделся не по погоде. Кроме того, повышенная влажность создает благоприятную среду для размножения вирусов.Также происходят обострения других заболеваний."Например, в позапрошлом году, когда июль был тоже холодным, у людей начались обострения язвы желудка", — предупреждает язвенников о возможном обострении Альбина Стрельченко.Пасмурная погода может вызвать недостаток витамина D, добавляет доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова. Этот витамин вырабатывается в организме только под действием солнечных лучей. Впрочем, для возникновения дефицита витамина D человек должен не видеть солнца месяцами, как во время Полярной ночи.Даже пасмурным летом солнца достаточно для выработки витамина D. На эндокринную систему организма плохая погода не влияют, ободряют метеозависимых людей медики.