Известную тенниситка Мария Шарапова уже не так часто появляется в СМИ и на телеэкранах страны. Пиком ее популярности был допинг-скандал. Тем не менее, о ней до сих пор иногда вспоминают журналисты.

Известную тенниситка Мария Шарапова уже не так часто появляется в СМИ и на телеэкранах страны. Пиком ее популярности был допинг-скандал. Тем не менее, о ней до сих пор иногда вспоминают журналисты.Накануне папарацци удалось запечатлеть спортсменку на пляже. Сейчас она как раз отдыхает в солнечной Италии.Журналисты поймали спортсменку на средиземноморском пляже недалеко от городка Вилла-Литерн. На кадрах Шарапова в красном бикини и солнцезащитных очках.Фото вызвало бурную реакцию поклонников. Они начали публично издеваться над чемпионкой, жестоко подшучивая."Она после мельдония только и знает, что отдыхает!", "А зачем ей нужен верх бикини? Скрывать-то нечего", "Увеличить грудь денег нет? Все на тюбики уходит?", "Хороша Машка, хороши ляжки","А грудь где? В Лондоне в гостинице забыла? Стареет Маня, рассеянная стала. Да и мельдоний мозги разжижает!", – надсмехались злопыхатели."Злоупотребление инъекциями тестостерона избавили ее от груди", – язвительно подметила подписчица.Напомним, В 2016 году Мария Шарапова попалась на приеме допинга. Спортсменка пояснила, что принимала препарат мельдоний еще с 2006 года. По словам теннисистки, у нее был дефицит магния, а также угроза диабета.