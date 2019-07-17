Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном в Италии. Популярный телеведущий четко обозначил свою позицию в отношении времени, которое готов потратить на работу и на ребенка.

Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном в Италии. Популярный телеведущий четко обозначил свою позицию в отношении времени, которое готов потратить на работу и на ребенка.Своими мыслями Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками его аккаунта в социальной сети Instagram. "Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: "Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу – еще спят". Помню, тогда меня это потрясло", – признался Дмитрий Шепелев.Сам популярный телеведущий признался, что старается планировать свой день так, чтобы хотя бы час с утра уделить сыну Платону и два часа вечером. "Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде", – Дмитрий Шепелев дал понять поклонникам, что между работой и семьей сделал выбор в пользу последней.Далее шоумен поинтересовался у подписчиков, как они расставляют приоритеты. "Сейчас пора летних отпусков. Ото многих слышу на вопрос "чем займешься?" ответ "побуду с семьей, детьми". Как вы считаете, это решение – год посвятить работе и несколько недель семье? Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же)", – обратился к общественности телеведущий.Интересно, что ему ответил прославленный фигурист, телеведущий, спортивный эксперт . "и отпуск и практически каждый день. Время найти можно, если есть желание! А у нас с тобой работа, которая позволяет так жить ✌️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – оптимистично ответил спортсмен.