В последнее время пользователи Сети стали замечать, что артистка прибавила в весе и даже стали подозревать, что она беременна. Анита Цой решила расставить все точки над i, сделав откровенное заявление в Instagram.

В последнее время пользователи Сетистали замечать, что артистка прибавила в весе и даже стали подозревать, что онабеременна. Анита Цой решила расставить все точки над "i", сделавоткровенное заявление в Instagram.Певица призналась, что столкнулась спроблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что действительнонабрала лишние килограммы."Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожана сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). При этом: я отлично себячувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП.Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняюсложные трюковые элементы", – сообщила Анита Цой. Лишний вес заставил звездувзвыть от досады."Раздражает,что все концертные костюмы становятся малы", – поделилась певица. Но в своем положенииона нашла и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметилаисполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов.Знаменитостьпризналась, что все еще надеется вернуться в форму. обратилась запомощью и советами к поклонникам. Многие фолловеры призвали певицу не изнурятьсебя диетами и спортом, а принять себя такой, какая есть.Однаконашлись и те, кто призвал звезду не лениться и бороться за свой внешний вид. "Анита, не забивайте на фигуру. Вы же помните, каквам трудно было худеть раньше и как это важно для артистов быть в форме", "Уменьшитькалории", "Взяли себя в ручки и поехали... Уменьшаем каллораж и большефизнагрузки!!! Верю, у Вас все получится", – высказались подписчики