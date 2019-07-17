В последнее время пользователи Сети
стали замечать, что артистка прибавила в весе и даже стали подозревать, что она
беременна. Анита Цой решила расставить все точки над i, сделав
откровенное заявление в Instagram.
В последнее время пользователи Сети
стали замечать, что артистка прибавила в весе и даже стали подозревать, что она
беременна. Анита Цой решила расставить все точки над "i", сделав
откровенное заявление в Instagram.
Певица призналась, что столкнулась с
проблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что действительно
набрала лишние килограммы.
"Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа
на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). При этом: я отлично себя
чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП.
Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю
сложные трюковые элементы", – сообщила Анита Цой. Лишний вес заставил звезду
взвыть от досады.
"Раздражает,
что все концертные костюмы становятся малы", – поделилась певица. Но в своем положении
она нашла и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила
исполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов.
Знаменитость
призналась, что все еще надеется вернуться в форму. обратилась за
помощью и советами к поклонникам. Многие фолловеры призвали певицу не изнурять
себя диетами и спортом, а принять себя такой, какая есть.
Однако
нашлись и те, кто призвал звезду не лениться и бороться за свой внешний вид. "Анита, не забивайте на фигуру. Вы же помните, как
вам трудно было худеть раньше и как это важно для артистов быть в форме", "Уменьшить
калории", "Взяли себя в ручки и поехали... Уменьшаем каллораж и больше
физнагрузки!!! Верю, у Вас все получится", – высказались подписчики