В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что сообщения американских СМИ о том, что Россия отказывается выдавать визы учителям из США, которые работают в Москве, откровенная ложь, а американская сторона скрыла факты.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что сообщения американских СМИ о том, что Россия отказывается выдавать визы учителям из США, которые работают в Москве, откровенная ложь, а американская сторона скрывает факты.Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия якобы отказала в выдаче виз тридцати учителям, которые преподают в Англо-американской школе в Москве. В издании отмечают, что это пятая часть преподавательского состава школы. В газете поясняется, что многие учителя в школе — россияне, но при этом важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран, сообщает РИА Новости.В школе учатся около 1200 человек из шестидесяти стран. Из учащихся многие — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. В самой школе эту информацию комментировать отказались.В МИД России заявили, что возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением, распространяя дезинформацию. Отмечается, что сведения о невыдаче Россией виз американским учителям — это очередной фейк и откровенная ложь, "так как американская сторона скрыла факты".