Для жителей Дальнего Востока снизили ипотечную ставку с 6 до 5 процентов. Право на такую льготу имеют семьи со вторым или третьим ребенком, родившимся с января 2019 года по декабрь 2022-го. Действие сниженной ставки по жилищному кредиту распространяется на весь период выплат, сообщает ГТРК Амур.

Для жителей Дальнего Востока снизили ипотечную ставку с 6 до 5 процентов. Право на такую льготу имеют семьи со вторым или третьим ребенком, родившимся с января 2019 года по декабрь 2022-го. Действие сниженной ставки по жилищному кредиту распространяется на весь период выплат, сообщает ГТРК "Амур".За счет заемных средств можно приобрести недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке. Кроме того, пары с уже открытым ипотечным кредитом, смогут его переоформить. Однако рефинансирование доступно только займов, по которым прошло минимум 6 ежемесячных платежей без реструктуризации и просрочек. Заявку на получение льготной ипотеки амурчане могут подать в отделениях банков-участников программы. Минимальный первоначальный взнос — 20 процентов от стоимости жилья.