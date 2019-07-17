Мужчина сообщил, что около одного из баров на улице Солянка трое неизвестных мужчин, применив силу, похитили из кармана его куртки кошелек с денежными средствами...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 30-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что около одного из баров на улице Солянка трое неизвестных мужчин, применив силу, похитили из кармана его куртки кошелек с денежными средствами, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали одного из подозреваемых – 37-летнего мужчину, проживающего в столице.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60