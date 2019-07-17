Спрос на рынке новостроек вырос в полтора раза в преддверии перехода на новую модель.

В Москве перед вступлением в силу изменений в долевом строительстве (переход на проектное финансирование и использование эскроу-счетов) было зафиксировано рекордное число сделок на рынке новостроек. Так, в июне было заключено почти 11,7 тыс договоров долевого участия (ДДУ), что стало рекордом, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.Увеличение числа сделок наблюдалось на протяжении всего полугода. Так, во втором квартале было зарегистрировано свыше 26,7 тыс ДДУ, что на треть больше первого квартала и в полтора раза прошлогодних показателей. При этом апогей пришелся на первый летний месяц.Значительный рост демонстрирует и рынок нежилой недвижимости: с апреля по июнь зафиксировано 6 972 договоров долевого участия, что на 21% больше, чем в первом квартале.В Москве в преддверии перехода рынка на новую схему финансирования долевого строительства в полтора раза увеличился спрос на первичном рынке жилья, достигнув в июне небывалого за все время числа зарегистрированных ДДУ - почти 12 тысяч, комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Это на 32% больше, чем в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован прежний наивысший показатель по количеству договоров долевого участия в месячном выражении – чуть менее 9 тысяч."Такой скачок, в том числе, вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами", - пояснил он.Всего в первом полугодии столичный Росреестр зарегистрировал почти 60 тыс договоров долевого участия, это на треть больше прошлогодних показателей.