Ксения Собчак показала подписчикам, как ее двухлетний сын Платон флиртует с подругой. Телеведущая интересуется, не рано ли наследник стал проявлять интерес к женщинам.

Ксения Собчак показала подписчикам, как ее двухлетний сынПлатон флиртует с подругой. Телеведущая интересуется, не рано ли наследник сталпроявлять интерес к женщинам.Сын телеведущей Ксении Собчак удивил сверстницу. Нафотографиях, опубликованных в Instagramсветской львицы, Платон пытается расцеловать соседку за обеденным столом.Юная леди, слегка опешившая от такого проявления чувств, вяло отбивается от "агрессора"."Не рановато ли?" – задалась вопросом Собчак, имея в виду интерес мальчика к противоположному полу. Подписчикителеведущей поспешили ее успокоить: вовсе не рано, самое время. "Репетиция","Мужчина растет", "Любви все возрасты... как говорится", – отметили комментаторы.Платон родился в браке с актером МаксимомВиторганом. Звездный союз в прошлом году распался – по слухам, из-заромана телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. В июне 2019-госупруги развелись, но на общении родителей с мальчиком это не сказалось.Фотографии Платона появляются в Instagramдовольно часто. Недавний пост стал причиной скандала. Телеведущаясфотографировала ребенка, когда он голышом гулял по пляжу. Подписчики сочли такую демонстрацию неуместнойи возмутительной.