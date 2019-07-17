Ксения Собчак показала подписчикам, как ее двухлетний сын
Платон флиртует с подругой. Телеведущая интересуется, не рано ли наследник стал
проявлять интерес к женщинам.
Ксения Собчак показала подписчикам, как ее двухлетний сын
Платон флиртует с подругой. Телеведущая интересуется, не рано ли наследник стал
проявлять интерес к женщинам.
Сын телеведущей Ксении Собчак удивил сверстницу. На
фотографиях, опубликованных в Instagram
светской львицы, Платон пытается расцеловать соседку за обеденным столом.
Юная леди, слегка опешившая от такого проявления чувств, вяло отбивается от "агрессора".
"Не рановато ли?" – задалась вопросом Собчак, имея в виду интерес мальчика к противоположному полу. Подписчики
телеведущей поспешили ее успокоить: вовсе не рано, самое время. "Репетиция",
"Мужчина растет", "Любви все возрасты... как говорится", – отметили комментаторы.
Платон родился в браке с актером Максимом
Виторганом. Звездный союз в прошлом году распался – по слухам, из-за
романа телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. В июне 2019-го
супруги развелись, но на общении родителей с мальчиком это не сказалось.
Фотографии Платона появляются в Instagram
довольно часто. Недавний пост стал причиной скандала. Телеведущая
сфотографировала ребенка, когда он голышом гулял по пляжу. Подписчики сочли такую демонстрацию неуместной
и возмутительной.